Роскомнадзор планирует ежегодно получать со сбора на интернет-рекламу до 15 млрд

Как отметил Андрей Липов, с 2025 года в стране введен трехпроцентный сбор с распространения рекламы в интернете. «По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за второй квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на четыре миллиарда рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12-15 миллиарда рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра», — сказал глава РКН. Андрей Липов добавил, что в прошлом году доходы ведомства составили 43,2 миллиарда, в этом году ожидают 46 миллиардов.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что ведомство ожидает получать не меньше 12-15 миллиардов рублей каждый год со сбора за распространение рекламы в интернете. Об этом он в пятницу, 19 сентября, сообщил в интервью «Известиям».

