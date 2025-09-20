Более трех тысяч рязанцев пробежали «Кросс нации»

В регионе спортивное мероприятие состоялось в ряде муниципальных образований. Центральной площадкой стал Лесопарк в Рязани. Были организованы две дистанции: 1 км — для самых юных легкоатлетов в возрасте младше 9 лет и 4 км — для молодежи и взрослых. В целом в областном центре кросс пробежали около 1200 спортсменов.

В субботу, 20 сентября, более трех тысяч рязанцев поучаствовали в ежегодном Всероссийском массовом забеге «Кросс нации». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В регионе спортивное мероприятие прошло в ряде муниципальных образований. Центральной площадкой стал Лесопарк в Рязани. Были организованы две дистанции: 1 км — для юных легкоатлетов в возрасте младше 9 лет и 4 км — для молодежи и взрослых.

В целом в Рязани кросс пробежали около 1200 спортсменов.

Победу в детском забеге на дистанции 1 км одержали учащаяся школы № 29 Рязани Ева Жаворонкова и воспитанник рязанской СШОР Центрального спортивного комплекса Егор Фокин.

Лучшими спортсменами в своих возрастных категориях, пробежавшими 4 км, признаны представитель РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова Сергей Поздновский, воспитанница СШОР «Олимпиец» Мария Халимова, учащаяся школы № 59 Рязани Юлия Анкудинова и студент рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Павел Персиков.

Спецпризы «Самый опытный участник» получили 76-летние Валентина Червоная и Владимир Спорыхин. Самой спортивной признана семья Прониных из Рязани: в забеге приняли участие сразу три поколения.

Фото: минспорт Рязанской области