В рязанской деревне горела хозпостройка
Информация о пожаре в деревне Хрущево Старожиловского района поступила 31 августа в 20:53. Хозпостройку тушили шесть человек и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила девять квадратных метров. Постройка повреждена огнем. Пострадавших нет.
В рязанской деревне горела хозпостройка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своих соцсетях.
Информация о пожаре в деревне Хрущево Старожиловского района поступила 31 августа в 20:53. Хозпостройку тушили шесть человек и две единицы спецтехники.
Площадь пожара составила девять квадратных метров. Постройка повреждена огнем.
Пострадавших нет.