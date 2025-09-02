В России может подорожать гречка
По данным эксперта, в российских магазинах гречка может подорожать на 8-12% во втором полугодии 2025 года. Отмечается, что это связано с падением урожая, о котором ранее писали СМИ. «Всплеск цен на гречку может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае. Как правило, цены начинают расти, когда информации становится достаточно, чтобы вызвать опасения среди потребителей и торговых компаний», — объяснила Люза Байгузина.
В России может подорожать гречка. Об этом 2 сентября кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина
По данным эксперта, во втором полугодии 2025 года в магазинах гречка может подорожать на 8-12%. Отмечается, что это связано с падением урожая, о котором ранее
«Всплеск цен на гречку может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае. Как правило, цены начинают расти, когда информации становится достаточно, чтобы вызвать опасения среди потребителей и торговых компаний», — объяснила Люза Байгузина.