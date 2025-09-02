Рязань
Советский суд Рязани продлил срок содержания экс-сенатора Ирины Петиной
Во вторник, 2 сентября, в Советском районном суде Рязани прошло предварительное слушание по делу бывшего замминистра здравоохранения Рязанской области, экс-сенатора от региона Ирины Петиной. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Женщина обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд продлил срок содержания Петиной под стражей на шесть месяцев, до 12 февраля 2026 года.

Следующее слушание назначили на 12 сентября 2025 года в 11:00.

Ранее сообщали о том, что дело экс-сенатора Ирины Петиной рассмотрят в Рязани.

Напомним, по данным следствия, в период с 2011 года по 2014 год, а также в 2020 году Петина, занимая должность замминистра здравоохранения, лично и через посредника получила взятку от руководителей рязанского и московского предприятий в размере более 45 миллионов рублей и 12,5 миллиона рублей соответственно за оказание помощи в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области с указанными предприятиями.

Петина содержалась в московском СИЗО с 2024 года. Там же продлевалось ее содержание под арестом.

С подробностями дел Игоря Грекова и Ирины Петиной можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.