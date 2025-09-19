В Рязани представили трехдневную программу празднования юбилея Сергея Есенина

В Рязанской области с 3 по 5 октября пройдет празднование 130-летия Сергея Есенина. Программа включает научные конференции, создание музейного сообщества и туристического маршрута по местам, связанным с поэтом. Культурная часть пройдет в Верхнем и Нижнем городских садах и представлена фестивалями «Есенин в городе», «Есенин. Вне времени» и «Константиновское детство», включающими выставки, концерты, спектакли, мастер-классы и детскую анимацию. Из Рязани в село Константиново организованы бесплатные автобусные рейсы. Мероприятия культурной программы в Рязани состоятся в Верхнем и Нижнем городских садах.

В Рязани представили трехдневную программу празднования 130-летнего юбилея поэта Сергея Есенина. О предстоящих событиях журналистам рассказали на пресс-конференции в пятницу, 19 сентября.

Праздничные мероприятия пройдут с 3 по 5 октября в Рязани и селе Константиново.

В рамках деловой программы 3 октября в библиотеке имени Горького состоится Всероссийская международная научная конференция «Мир Есенина: слово, культура, память». Ожидается, что в мероприятии примут участие представители из Молдавии, Узбекистана, Сербии и ряда других стран.

Директор библиотеки Наталья Гришина отметила, что впервые к конференции присоединятся юные исследователи в секции «Первые шаги к Есенину». Заключительной частью программы станет концерт по произведениям поэта. Также в библиотеке имени Горького рязанцы и гости города смогут посетить выставки «Есенинской строкою вдохновленные…» и «Свет строк есенинских, дошедших до Берлина…».

Деловая программа предусматривает не только проведение конференции, но и обсуждение создания сообщества музеев Сергея Есенина. Директор РИАМЗа Олег Робинов уточнил, что проект будет входить в Ассоциацию литературных музеев. Решение позволит объединить учреждения нашей страны и зарубежных государств, среди которых Палестина, Китай, Индия, Узбекистан, Азербайджан.

Кроме того, планируется обсуждение создания единого туристического маршрута по есенинским местам. Он будет включать музеи, культурные заведения, рестораны, бары, гостиницы, которые связаны с именем Есенина.

Гостей ожидают лекции, мастер-классы, открытый микрофон, театральные и музыкальные постановки, детская анимация, выставка «Поэт каждого из нас», иммерсивная площадка «Променад Серебряного века» и маркет классической литературы.

В Константинове мероприятия запланированы на два выходных дня. В субботу, 4 октября, состоится фестиваль «Есенин. Вне времени». Главная сцена расположится в центре села около земской школы, в которой учился поэт.

На центральной площадке мероприятия покажут спектакль «Хулиган. Исповедь» с участием Сергея Безрукова, постановку «Мой Есенин», программу «Поэзия как стихиЯ». Завершением дня празднования станет выступление концерт группы «Пелагея» в сопровождении Рязанского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова. Отмечается, в юбилейных мероприятиях примут участие не только приглашенные гости, но и местные коллективы.

Олег Робинов добавил, что Константиново посетит известный повар Максим Сырников, который на площадке недалеко от церкви проведет мастер-класс по приготовлению русского блюда «Драчены».

"У Есенина очень много упоминаний природы, интересных мелочей и деталей. О русской жизни можно почерпнуть из его стихов, но кулинарная составляющая там минимальная. Однако именно драчены там упоминаются", — уточнил Робинов.

В последний день празднования, 5 октября, в Константинове проведут фестиваль «Константиновское детство». Для гостей организуют игры, иммерсивные театральные поставки, выступления творческих коллективов, мастер-классы, фотозоны и развлечение для детей и взрослых.

Директор музея-заповедник Сергея Есенина Вячеслав Журавлев уточнил, что для всех желающих 4 и 5 октября из Рязани от таможни до Константинова будут ходить бесплатные автобусы.

Возрастное ограничение — 0+.