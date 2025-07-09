Сергей Безруков анонсировал свое выступление в Константинове

По словам актера, благотворительный спектакль «Хулиган. Исповедь» пройдет 3 октября за домом Кашиной. «Разместиться будет сложно, так как много желающих, но я думаю, что отметим все вместе с размахом», — отметил артист и добавил, что как правило, на мероприятие приходят около пяти тысяч поклонников поэта. Издание уточняет, что именно Безруков стал инициатором масштабных юбилейных празднований. Возрастное ограничение — 18+.

Сергей Безруков анонсировал свое выступление в Константинове в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. Об этом пишет ТАСС.

По словам актера, благотворительный спектакль «Хулиган. Исповедь» пройдет 3 октября за домом Кашиной.

«Разместиться будет сложно, так как много желающих, но я думаю, что отметим все вместе с размахом», — отметил артист и добавил, что как правило, на мероприятие приходят около пяти тысяч поклонников поэта.

Издание уточняет, что именно Безруков стал инициатором масштабных юбилейных празднований.

«Конечно, выступать там — это всегда особенное представление. Ты находишься в святая святых — на родине Сергея Александровича. Когда ты смотришь, а перед тобой те самые заокские дали, которые видел еще Есенин, — это особое ощущение. А играть этот спектакль в юбилейный год поэта — тем более» — поделился впечатлениями собеседник агентства.

Возрастное ограничение — 18+.