Для рязанцев в честь 130-летнего юбилея Есенина выступят Безруков и Пелагея. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника имени поэта в Константинове.
Праздничные мероприятия пройдут с 3 по 5 октября в областном центре и в родном селе Есенина. Для жителей и гостей области запланирована масштабная программа с лекциями, мастер-классами, спектаклями, научной конференцией, театральными и музыкальными программами.
4 октября на главной сцене в Константинове Сергей Безруков покажет спектакль «Хулиган. Исповедь», завершит праздничный день концерт группы «Пелагея» в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Ведущей программы станет заслуженная артистка России Екатерина Гусева.
Ранее Сергей Безруков рассказал о своем выступлении на есенинском празднике.
Возрастное ограничение — 18+.