В 14 пунктах МФЦ по Рязанской области приостановлена замена водительских прав
В Рязанской области возобновлён прием документов на замену водительских удостоверений. Однако стоит отметить, что данная услуга временно недоступна в ряде территориальных отделов МФЦ. Список отделов, где нельзя подать документы на замену удостоверения, включает: Московский район г. Рязани, ТОСП № 16 (ТЦ Марко-Молл), отделы на Интернациональной, Советском и Железнодорожном районах, а также несколько других точек обслуживания в Рязани и окрестностях. МФЦ приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует обращаться за дополнительной информацией по телефонам: 8 800 11 000 11 (бесплатный) и +7 (4912) 55-50-55.
Список отделов, где нельзя подать документы на замену удостоверения, включает:
- ТО по Московскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
- ТОСП № 16 в г. Рязань (ТЦ Марко-Молл),
- ТО «На Интернациональной» ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
- ТО по Советскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
- ТО по Железнодорожному району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
- ТО по Октябрьскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
- ТОСП № 4 в г. Рязань,
- ТОСП № 10 в г. Рязань (ТЦ Горки)
- ТО «Торговый городок» ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
- ТОСП № 18 в г. Рязань (ТЦ Виктория Плаза),
- Рыбновский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
- ТОСП на ул. Юбилейная, г. Рыбное,
- Спасский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
- Старожиловский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области».
МФЦ приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует обращаться за дополнительной информацией по телефонам: 8 800 11 000 11 (бесплатный) и