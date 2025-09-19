В 14 пунктах МФЦ по Рязанской области приостановлена замена водительских прав

В Рязанской области возобновлён прием документов на замену водительских удостоверений. Однако стоит отметить, что данная услуга временно недоступна в ряде территориальных отделов МФЦ. Список отделов, где нельзя подать документы на замену удостоверения, включает: Московский район г. Рязани, ТОСП № 16 (ТЦ Марко-Молл), отделы на Интернациональной, Советском и Железнодорожном районах, а также несколько других точек обслуживания в Рязани и окрестностях. МФЦ приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует обращаться за дополнительной информацией по телефонам: 8 800 11 000 11 (бесплатный) и +7 (4912) 55-50-55.

Список отделов, где нельзя подать документы на замену удостоверения, включает:

ТО по Московскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,

ТОСП № 16 в г. Рязань (ТЦ Марко-Молл),

ТО «На Интернациональной» ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,

ТО по Советскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,

ТО по Железнодорожному району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,

ТО по Октябрьскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,

ТОСП № 4 в г. Рязань,

ТОСП № 10 в г. Рязань (ТЦ Горки)

ТО «Торговый городок» ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,

ТОСП № 18 в г. Рязань (ТЦ Виктория Плаза),

Рыбновский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,

ТОСП на ул. Юбилейная, г. Рыбное,

Спасский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,

Старожиловский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области».