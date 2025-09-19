Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
17°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.30 / 82.50 19/09 16:55
Нал. EUR 98.55 / 99.50 19/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
658
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
955
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 657
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 716
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В 14 пунктах МФЦ по Рязанской области приостановлена замена водительских прав
В Рязанской области возобновлён прием документов на замену водительских удостоверений. Однако стоит отметить, что данная услуга временно недоступна в ряде территориальных отделов МФЦ. Список отделов, где нельзя подать документы на замену удостоверения, включает: Московский район г. Рязани, ТОСП № 16 (ТЦ Марко-Молл), отделы на Интернациональной, Советском и Железнодорожном районах, а также несколько других точек обслуживания в Рязани и окрестностях. МФЦ приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует обращаться за дополнительной информацией по телефонам: 8 800 11 000 11 (бесплатный) и +7 (4912) 55-50-55.

В Рязанской области возобновлён прием документов на замену водительских удостоверений. Однако стоит отметить, что данная услуга временно недоступна в ряде территориальных отделов МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях.

Список отделов, где нельзя подать документы на замену удостоверения, включает:

  • ТО по Московскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
  • ТОСП № 16 в г. Рязань (ТЦ Марко-Молл),
  • ТО «На Интернациональной» ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
  • ТО по Советскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
  • ТО по Железнодорожному району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
  • ТО по Октябрьскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
  • ТОСП № 4 в г. Рязань,
  • ТОСП № 10 в г. Рязань (ТЦ Горки)
  • ТО «Торговый городок» ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
  • ТОСП № 18 в г. Рязань (ТЦ Виктория Плаза),
  • Рыбновский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
  • ТОСП на ул. Юбилейная, г. Рыбное,
  • Спасский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
  • Старожиловский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области».

МФЦ приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует обращаться за дополнительной информацией по телефонам: 8 800 11 000 11 (бесплатный) и +7 (4912) 55-50-55.