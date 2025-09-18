В России предложили запретить ношение хиджабов и никабов в общественных местах

В России предложили запретить хиджабы и никабы в общественных местах, сообщает NEWS.ru со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Александра Бородая. По его мнению, такая мера необходима для снижения фрустрации и страха среди граждан. Сейчас законодательного запрета нет, но Бородай поддерживает категоричный запрет хотя бы на никабы, утверждая, что образ женщин в хиджабах и никабах у многих ассоциируется с радикальным исламским терроризмом и может вызывать страх и агрессию. Он также заявил, что люди, идентифицирующиеся с русской культурой и православием, чувствуют себя «потенциально угрожаемыми», и предложил, чтобы носившие такую одежду оставались дома.

В России предложили ввести запрет на ношение хиджабов и никабов в общественных местах. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Александра Бородая.

По его словам, такая мера необходима для снижения уровня фрустрации и чувства страха среди граждан и давно назрела.

Бородай отметил, что сейчас в России законодательного запрета на ношение мусульманской одежды нет, однако он поддерживает введение категорического ограничения хотя бы на никабы. Политик объяснил свою позицию тем, что для многих россиян образ женщины в хиджабе или никабе ассоциируется с радикальным исламским терроризмом, вызывает фрустрацию и может порождать страх и агрессию. По его мнению, этот визуальный образ активно эксплуатируется теми, кто пропагандирует насилие как способ решения проблем.

Также депутат заявил, что люди, идентифицирующие себя с русской культурой и православием, чувствуют себя «потенциально угрожаемыми» при наличии в обществе таких символов. Он добавил, что те, кто настаивает на ношении подобной одежды, «пусть сидят дома», а мигрантов, члены семей которых носят никабы, по его словам, следует выдворять из страны без возможности возвращения.