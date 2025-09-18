Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
20°
Птн, 19
20°
Сбт, 20
17°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.00 / 82.50 18/09 15:20
Нал. EUR 98.45 / 99.50 18/09 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
32 минуты назад
75
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 2025 18:27
728
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 362
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России предложили запретить ношение хиджабов и никабов в общественных местах
В России предложили запретить хиджабы и никабы в общественных местах, сообщает NEWS.ru со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Александра Бородая. По его мнению, такая мера необходима для снижения фрустрации и страха среди граждан. Сейчас законодательного запрета нет, но Бородай поддерживает категоричный запрет хотя бы на никабы, утверждая, что образ женщин в хиджабах и никабах у многих ассоциируется с радикальным исламским терроризмом и может вызывать страх и агрессию. Он также заявил, что люди, идентифицирующиеся с русской культурой и православием, чувствуют себя «потенциально угрожаемыми», и предложил, чтобы носившие такую одежду оставались дома.

В России предложили ввести запрет на ношение хиджабов и никабов в общественных местах. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Александра Бородая.

По его словам, такая мера необходима для снижения уровня фрустрации и чувства страха среди граждан и давно назрела.

Бородай отметил, что сейчас в России законодательного запрета на ношение мусульманской одежды нет, однако он поддерживает введение категорического ограничения хотя бы на никабы. Политик объяснил свою позицию тем, что для многих россиян образ женщины в хиджабе или никабе ассоциируется с радикальным исламским терроризмом, вызывает фрустрацию и может порождать страх и агрессию. По его мнению, этот визуальный образ активно эксплуатируется теми, кто пропагандирует насилие как способ решения проблем.

Также депутат заявил, что люди, идентифицирующие себя с русской культурой и православием, чувствуют себя «потенциально угрожаемыми» при наличии в обществе таких символов. Он добавил, что те, кто настаивает на ношении подобной одежды, «пусть сидят дома», а мигрантов, члены семей которых носят никабы, по его словам, следует выдворять из страны без возможности возвращения.