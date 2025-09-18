РБК: изменения климата снижают рождаемость

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования ученых. По данным издания, из-за аномальных изменений климата к 2040 году каждый шестой ребенок будет иметь врожденные патологии. «Потепление климата плохо влияет на беременных и новорожденных. Эта тенденция наблюдается в разных странах и, по прогнозам, со временем только усилится. Хотя в мире становится меньше матерей, умирающих во время родов, а также снижается смертность младенцев и случаев мертворождения, в последнее десятилетие темпы этого прогресса замедлились», — подчеркивается в статье. Отмечается, что глобальное потепление влияет и на то, что растет количество детей, появившихся на свет с низким весом и врожденными патологиями.

Изменения климата снижают рождаемость. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования ученых.

По данным издания, из-за аномальных изменений климата к 2040 году каждый шестой ребенок будет иметь врожденные патологии.

«Потепление климата плохо влияет на беременных и новорожденных. Эта тенденция наблюдается в разных странах и, по прогнозам, со временем только усилится. Хотя в мире становится меньше матерей, умирающих во время родов, а также снижается смертность младенцев и случаев мертворождения, в последнее десятилетие темпы этого прогресса замедлились», — подчеркивается в статье.

Отмечается, что глобальное потепление влияет и на то, что растет количество детей, появившихся на свет с низким весом и врожденными патологиями.