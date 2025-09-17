В рязанском Лесопарке заметили зацеперов
В рязанском Лесопарке заметили зацеперов. Об этом в среду, 17 сентября, сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
Двое подростков забрались на один из вагонов паровоза для детей и прятались от водителя.
«Подростки-зацеперы вышли на новый уровень, они „перелезли“ с троллейбусов на детские автобусы», — сказано в сообщении.