В Рязани участникам СВО продлят льготы по земельному налогу
Начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова представила проект решения. Согласно ему, участникам СВО продлевается льгота по земельному налогу на налоговый период 2025 года. Депутаты городской думы проголосовали единогласно за принятие решения. Льготы действуют с налогового периода 2021 года. Напомним, льготы для участников СВО продлевали в рязгордуме в 2023 году.
Льготы действуют с налогового периода 2021 года.
Напомним, льготы для участников СВО продлевали в рязгордуме в 2023 году.