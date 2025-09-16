В Рязани объявили поиски 35-летнего мужчины
Местонахождение мужчины неизвестно с 6 сентября 2025 года. Приметы: рост — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы — русые, глаза — серые. Одежда: неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.
В Рязани объявили поиски 35-летнего Евгения Гриднева. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 6 сентября 2025 года.
Приметы: рост — 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы — русые, глаза — серые.
Одежда: неизвестно.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112;