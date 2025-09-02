Десятки домов в Рязани на месяц остались без горячей воды
С 2 сентября до 1 октября горячей воды не будет по следующим адресам: улица Великанова: дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 6, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 6, 7 корпус 1, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 12, 12 корпус 2, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18; улица Юбилейная: дома №№ 1 корпус 1, 2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5; улица Ветеринарная, дом № 7/30. В зону отключения попали детские сады №№ 103 и 108, детская школа искусств № 4 имени Е. Г. Попова, школа № 47. Причина отключения горячей воды — проведение капремонта участка трубопровода на улице Великанова.
Десятки домов в Рязани на месяц остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в своих соцсетях.
С 2 сентября до 1 октября горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Великанова: дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 6, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 6, 7 корпус 1, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 12, 12 корпус 2, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18;
- улица Юбилейная: дома №№ 1 корпус 1, 2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5;
- улица Ветеринарная, дом № 7/30.
В зону отключения попали детские сады №№ 103 и 108, детская школа искусств № 4 имени Е. Г. Попова, школа № 47.
Причина отключения горячей воды — проведение капремонта участка трубопровода на улице Великанова.