Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 237
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 242
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 379
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 067
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Десятки домов в Рязани на месяц остались без горячей воды
Десятки домов в Рязани на месяц остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в своих соцсетях.

С 2 сентября до 1 октября горячей воды не будет по следующим адресам:

  • улица Великанова: дома №№ 1 корпус 1, 1 корпус 6, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 6, 7 корпус 1, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 12, 12 корпус 2, 13, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18;
  • улица Юбилейная: дома №№ 1 корпус 1, 2, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 3, 3 корпус 1, 4, 5;
  • улица Ветеринарная, дом № 7/30.

В зону отключения попали детские сады №№ 103 и 108, детская школа искусств № 4 имени Е. Г. Попова, школа № 47.

Причина отключения горячей воды — проведение капремонта участка трубопровода на улице Великанова.