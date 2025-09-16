Рязань
Рязанца арестовали за хранение оружия и боеприпасов
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет. Злоумышленника заключили под стражу.