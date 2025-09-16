Рязанца арестовали за хранение оружия и боеприпасов

Рязанца арестовали за хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

46-летний мужчина работал на одном из промышленных предприятий областного центра. Сотрудники ФСБ и уголовного розыска нашли в его доме в одном из сел пистолет ПМ с глушителем, автомат АКС-74У с глушителем и штурмовую винтовку CZ BREN с глушителем, а также около 500 единиц боеприпасов: 20 патронов калибра 9×18 мм; 112 патронов калибра 5,45×39 мм и 365 патронов калибра 5,56×45 мм.

Владелец пояснил, что покупал изъятое у него имущество в Интернете или у неустановленных лиц для своей коллекции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет. Злоумышленника заключили под стражу.