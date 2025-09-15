Стали известны подробности поисков погибшего в Рязанской области грибника

68-летний Сергей Васильев пропал в клепиковском лесу днем 10 сентября. Отмечается, что пенсионер отправился за грибами вместе со своей знакомой. Он позвонил ей и сообщил, что не может найти дорогу обратно в машине. В первый день мужчину искали полицейские, добровольцы и кинолог. 11 сентября на месте пропажи организовали работу круглосуточного штаба. Пропавшего начали искать с помощью беспилотника. 12 сентября на помощь волонтерам приехали поисковики из Владимира, Калуги и Москвы. 13 сентября спасатели обследовали болота вездеходом-амфибией «Шерп». В тот же день одна из поисковых групп нашла нож мужчины, с которым он ушёл по грибы. 14 сентября поисковики обнаружили труп мужчины. Отмечается, что в поисках принимали участие более 230 человек.

Напомним, по факту гибели пенсионера СК организовал проверку.