Стали известны подробности поисков погибшего в Рязанской области грибника
Стали известны подробности поисков погибшего в Рязанской области грибника. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

68-летний Сергей Васильев пропал в клепиковском лесу днем 10 сентября. Отмечается, что пенсионер отправился за грибами вместе со своей знакомой. Он позвонил ей и сообщил, что не может найти дорогу обратно в машине.

В первый день мужчину искали полицейские, добровольцы и кинолог. 11 сентября на месте пропажи организовали работу круглосуточного штаба. Пропавшего начали искать с помощью беспилотника. 12 сентября на помощь волонтерам приехали поисковики из Владимира, Калуги и Москвы. 13 сентября спасатели обследовали болота вездеходом-амфибией «Шерп». В тот же день одна из поисковых групп нашла нож мужчины, с которым он ушёл по грибы. 14 сентября поисковики обнаружили труп мужчины.

Отмечается, что в поисках принимали участие более 230 человек.

Напомним, по факту гибели пенсионера СК организовал проверку.