Следком проведет проверку из-за гибели грибника в рязанских лесах
«Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Причина смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил изданию следователь Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СК по Рязанской Виталий Скворцов. Напомним, 68-летний житель Клепиковского района 10 сентября ушел в лес и не вернулся.
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за гибели пожилого грибника в Клепиковском районе Рязанской области. Об этом сообщили в «МК в Рязани».
14 сентября, «ЛизаАлерт» объявило о том, что пропавший найден. Пенсионер погиб.