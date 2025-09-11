В Рязанской области объявили поиски нуждающегося в медпомощи мужчины
68-летний Сергей Васильев из деревни Быково Клепиковского района 10 сентября ушел в лес и не вернулся. Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые. Одежда: голубая рубашка, штаны камуфляжного цвета, сапоги. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
