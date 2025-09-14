Пропавший в рязанских лесах пожилой грибник найден мертвым

Рязанцам рассказали, как проходили поиски пропавшего в лесах грибника, пенсионер погиб. Пост с фотографиями поисков появился в Telegram-канале «Солотча инфо», информацию о завершении поисков разместили «ЛизаАлерт».
68-летний житель Клепиковского района 10 сентября ушел в лес и не вернулся.
«Волонтеры прикладывают все усилия, работают круглосуточно, привозят свою технику за сотни километров: болотоходы, квадроциклы, дроны с тепловизорами. Штаб работает как одна слаженная команда», — отметили добровольцы «ЛизыАлерт».
14 сентября «ЛизаАлерт» объявило о том, что пропавший найден. Пенсионер погиб.
В поисковую операцию включились добровольцы из организации «ЛизаАлерт», а также сотрудники полиции, кинологи и волонтеры из других спасательных организаций. Организаторы призвали всех неравнодушных присоединиться к операции.
Фото — «Солотча инфо»