Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Пропавший в рязанских лесах пожилой грибник найден мертвым
В поисковую операцию включились добровольцы из организации «ЛизаАлерт», а также сотрудники полиции, кинологи и волонтеры из других спасательных организаций. Организаторы призвали всех неравнодушных присоединиться к операции.

Фото — «Солотча инфо»