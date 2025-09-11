Спасатели призвали рязанцев присоединиться к поискам 53-летнего грибника

В Рязанской области продолжаются поиски 53-летнего Сергея Васильева, который пропал в лесу 10 сентября во время грибной охоты. Об этом сообщили в телеграм-канале ПСО «ЛизаАлерт».
Более суток он находится один в труднодоступной местности, без еды, воды и средств связи. Близкие мужчины искали его самостоятельно в течение всего дня, но лишь к вечеру обратились за помощью.
В поисковую операцию включились добровольцы из организации ЛизаАлертРязань, а также сотрудники полиции, кинологи и волонтеры из других спасательных организаций. В общей сложности в поисках участвуют шесть человек, включая главу Клепиковского района Дениса Ефанова.
На данный момент Сергей остается в лесу без необходимых медикаментов и теплой одежды.
Организаторы поисков призывают всех неравнодушных присоединиться к операции. Для участия в поисках необходимо связаться с информационным координатором Екатериной по телефону
Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Рязанской области