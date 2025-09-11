Спасатели призвали рязанцев присоединиться к поискам 53-летнего грибника

В Рязанской области ищут 53-летнего Сергея Васильева, пропавшего в лесу 10 сентября во время грибной охоты, сообщает ПСО «ЛизаАлерт». Более суток он один в труднодоступной местности без еды, воды и связи. Родственники искали сами, затем позвали помощь. В поисках участвуют добровольцы ЛизаАлертРязань, полиция, кинологи и другие волонтёры — всего шесть человек, включая главу Клепиковского района Дениса Ефанова. Сергей остаётся без медикаментов и тёплой одежды. Спасатели призывают присоединиться к поискам неравнодушных — звонить координатору Екатерине: 8 910 901‑35‑82.

Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Рязанской области