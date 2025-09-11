Рязань
Спасатели призвали рязанцев присоединиться к поискам 53-летнего грибника
В Рязанской области ищут 53-летнего Сергея Васильева, пропавшего в лесу 10 сентября во время грибной охоты, сообщает ПСО «ЛизаАлерт». Более суток он один в труднодоступной местности без еды, воды и связи. Родственники искали сами, затем позвали помощь. В поисках участвуют добровольцы ЛизаАлертРязань, полиция, кинологи и другие волонтёры — всего шесть человек, включая главу Клепиковского района Дениса Ефанова. Сергей остаётся без медикаментов и тёплой одежды. Спасатели призывают присоединиться к поискам неравнодушных — звонить координатору Екатерине: 8 910 901‑35‑82.

В Рязанской области продолжаются поиски 53-летнего Сергея Васильева, который пропал в лесу 10 сентября во время грибной охоты. Об этом сообщили в телеграм-канале ПСО «ЛизаАлерт».

Более суток он находится один в труднодоступной местности, без еды, воды и средств связи. Близкие мужчины искали его самостоятельно в течение всего дня, но лишь к вечеру обратились за помощью.

В поисковую операцию включились добровольцы из организации ЛизаАлертРязань, а также сотрудники полиции, кинологи и волонтеры из других спасательных организаций. В общей сложности в поисках участвуют шесть человек, включая главу Клепиковского района Дениса Ефанова.

На данный момент Сергей остается в лесу без необходимых медикаментов и теплой одежды.

Организаторы поисков призывают всех неравнодушных присоединиться к операции. Для участия в поисках необходимо связаться с информационным координатором Екатериной по телефону +7 (910) 901-35-82.

Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Рязанской области