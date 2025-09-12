Рязань
Заместитель прокурора области провела прием граждан в Сараевском районе
Зампрокурора области Екатерина Банникова посетила Сараевский район, где провела личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Местные жители подняли ряд актуальных вопросов, среди которых были необходимость создания доступной среды для инвалидов, включая обустройство пандусов в Сысоевском и Можарском домах культуры, а также вопросы антитеррористической защищенности образовательных учреждений и предоставления пенсионерам мер социальной поддержки.

Екатерина Романовна также ознакомилась с работой Сараевской районной больницы и провела прием граждан в Сысоевском сельском поселении. В ходе обсуждений с главой муниципального образования Валерием Дмитриевым и общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Верой Артамоновой были рассмотрены вопросы функционирования района.

По ее словам, соблюдение прав инвалидов и пенсионеров, а также защита прав несовершеннолетних являются приоритетами работы прокуратуры области. Она отметила, что по поступившим обращениям уже организованы проверки, и прокурору района Дмитрию Севостьянову даны соответствующие поручения.

Фото: прокуратура Рязанской области