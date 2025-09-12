Автор скандальной скульптуры в Рязани заявил, что его идею исказили

По словам автора первоначального эскиза скульптуры Евгения Шевченко, его идею украли и исказили. «Недобросовестные люди без моего согласия взяли мой эскиз и отдали другим исполнителям. Через знакомых меня попросили сделать эскиз и посчитать стоимость работ. Потом исчезли. Позже возникли снова с предложением снизить стоимость создания, на что я отказался. И вот сегодня от товарищей я получаю фото того, что уже стоит, и фото своего эскиза, где указано мое имя. Я теперь пребываю в шоке», — заявил Шевченко. Отмечается, что скульптор намерен подать в суд на недобросовестных исполнителей. Ранее скульптуру закрыли пакетами. В мэрии заявили, что она не будет принята, так как отличается от первоначального эскиза.

