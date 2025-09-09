В Рязани закрыли новую скульптуру
Речь идет об изваянии «Молодой нахимовец с девушкой» на Севастопольской аллее. На снимке видно, что фигуры обмотали черным полиэтиленом. «Скульптура покидает место?», — спросили в посте. Напомним, об установке статуи рассказали 7 сентября в соцсетях.
Фото: паблик «Новости Рязани ВКонтакте».