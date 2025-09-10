Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
ЦБ USD 83.24 0.9 10/09
ЦБ EUR 98.03 1.46 10/09
Нал. USD 85.10 / 84.00 10/09 12:57
Нал. EUR 99.40 / 100.49 10/09 12:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 104
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 334
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 959
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 528
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанском районе задержали владельца самой крупной за 2025 год наркофермы
32-летний неработающий и ранее судимый местный житель организовал рядом с селом Дубровичи масштабное культивирование конопли и изготовление марихуаны для дальнейшей продажи. Мужчина обустроил «оранжереи» в пяти бытовках и ежедневно посещал их для ухода. Подозреваемого поймали при попытке реализовать 21 грамм наркотика. Еще более 100 граммов марихуаны изъяли в его автомобиле и квартире. В боксах обнаружили 620 кустов конопли. Оперативники изъяли готовую марихуану массой 9 кг 621 г и части наркосодержащих растений в стадии высушивания массой 9 кг 470 г. Все кусты конопли общей массой 25 кг 540 г также приобщили к материалам уголовного дела.

В Рязанском районе задержали владельца самой крупной за 2025 год наркофермы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

32-летний неработающий и ранее судимый местный житель организовал рядом с селом Дубровичи масштабное культивирование конопли и изготовление марихуаны для дальнейшей продажи. Мужчина обустроил «оранжереи» в пяти бытовках и ежедневно посещал их для ухода.

Подозреваемого поймали с поличным при попытке реализовать 21 грамм наркотика. Еще более 100 граммов марихуаны изъяли в его автомобиле и квартире на Солотчинском шоссе.

В боксах обнаружили 620 кустов конопли. Оперативники изъяли несколько емкостей с готовой марихуаной массой 9 килограммов 621 грамм и части наркосодержащих растений в стадии высушивания массой 9 килограммов 470 граммов. Все кусты конопли общей массой 25 килограммов 540 граммов также приобщили к материалам дела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в крупном размере) и ч. 2 ст. 231 УК РФ (культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере). Злоумышленника заключили под стражу.