В Рязанском районе задержали владельца самой крупной за 2025 год наркофермы

В Рязанском районе задержали владельца самой крупной за 2025 год наркофермы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

32-летний неработающий и ранее судимый местный житель организовал рядом с селом Дубровичи масштабное культивирование конопли и изготовление марихуаны для дальнейшей продажи. Мужчина обустроил «оранжереи» в пяти бытовках и ежедневно посещал их для ухода.

Подозреваемого поймали с поличным при попытке реализовать 21 грамм наркотика. Еще более 100 граммов марихуаны изъяли в его автомобиле и квартире на Солотчинском шоссе.

В боксах обнаружили 620 кустов конопли. Оперативники изъяли несколько емкостей с готовой марихуаной массой 9 килограммов 621 грамм и части наркосодержащих растений в стадии высушивания массой 9 килограммов 470 граммов. Все кусты конопли общей массой 25 килограммов 540 граммов также приобщили к материалам дела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в крупном размере) и ч. 2 ст. 231 УК РФ (культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере). Злоумышленника заключили под стражу.