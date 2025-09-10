В Минцифры анонсировали расширение «белого списка» сайтов

Отмечается, что на данный момент перечень онлайн-сервисов, которые на втором этапе войдут в «белый список» платформ, еще формируется. В него включат в том числе СМИ, банки, аптеки. В министерстве напомнили, что перечень цифровых платформ пополнят на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов в стране.

В Минцифры анонсировали расширение «белого списка» сайтов, которые будут работ при ограничениях мобильного интернета. Об этом 9 сентября сообщили в соцсетях министерства.

Напомним, Минцифры назвало сайты, которые будут доступны при ограничениях мобильного интернета. Позже в ГД заявили, что «белый список» онлайн-сервисов должен быть одинаковым для всех операторов.