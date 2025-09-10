Рязань
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 104
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 334
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 958
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 527
В Минцифры анонсировали расширение «белого списка» сайтов
Напомним, Минцифры назвало сайты, которые будут доступны при ограничениях мобильного интернета. Позже в ГД заявили, что «белый список» онлайн-сервисов должен быть одинаковым для всех операторов.