Россиянам перечислили сервисы, которые будут доступны при ограничениях интернета

Отмечается, что в период ограничений мобильного интернета будут доступны «Госуслуги», соцсети, маркетплейсы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов и другие сервисы. Техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы, уже разработано. Как отметили в Минцифры, перечень платформ сформирован на основе рейтинга популярных интернет-ресурсов в России. Список «будет оперативно пополняться».

Россиянам перечисли онлайн-сервисы, которые будут доступны в период ограничений мобильного интернета. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минцифры.

