«Белый список» сайтов должен быть одинаковым для всех операторов, заявили в ГД

По словам первого замглавы комитета ГД по информполитике Антона Горелкина, россияне пожаловались, что у некоторых провайдеров якобы есть проблемы с доступом к Rutube. Депутат уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из «белого списка» какие-то позиции. «Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube — это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию все должно заработать в полном объеме», — написал депутат.

Список онлайн-сервисов, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета, должен быть одинаковым для всех операторов. Об этом 8 сентября в своем Telegram-канале написал первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

По его словам, россияне пожаловались, что у некоторых провайдеров есть проблемы с доступом к Rutube.

Депутат уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи самостоятельно убирает из «белого списка» какие-то позиции. Там ответили, что список должен быть одинаковым для всех.

Недоступность Rutube назвали «временным явлением». Как заверили в министерстве, после введения системы в штатную эксплуатацию все онлайн-сервисы заработают в полном объеме.

Напомним, Минцифры назвало сайты, которые будут доступны при ограничениях мобильного интернета.