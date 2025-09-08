«Белый список» сайтов должен быть одинаковым для всех операторов, заявили в ГД

Список онлайн-сервисов, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета, должен быть одинаковым для всех операторов. Об этом 8 сентября в своем Telegram-канале написал первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
По его словам, россияне пожаловались, что у некоторых провайдеров есть проблемы с доступом к Rutube.
Депутат уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи самостоятельно убирает из «белого списка» какие-то позиции. Там ответили, что список должен быть одинаковым для всех.
Недоступность Rutube назвали «временным явлением». Как заверили в министерстве, после введения системы в штатную эксплуатацию все онлайн-сервисы заработают в полном объеме.
Напомним, Минцифры назвало сайты, которые будут доступны при ограничениях мобильного интернета.