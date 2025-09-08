Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
23°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 82.34 0.78 09/09
ЦБ EUR 96.57 1.09 09/09
Нал. USD 82.05 / 82.65 08/09 18:25
Нал. EUR 96.30 / 96.99 08/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
720
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 543
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Белый список» сайтов должен быть одинаковым для всех операторов, заявили в ГД
По словам первого замглавы комитета ГД по информполитике Антона Горелкина, россияне пожаловались, что у некоторых провайдеров якобы есть проблемы с доступом к Rutube. Депутат уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из «белого списка» какие-то позиции. «Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube — это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию все должно заработать в полном объеме», — написал депутат.

Список онлайн-сервисов, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета, должен быть одинаковым для всех операторов. Об этом 8 сентября в своем Telegram-канале написал первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

По его словам, россияне пожаловались, что у некоторых провайдеров есть проблемы с доступом к Rutube.

Депутат уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи самостоятельно убирает из «белого списка» какие-то позиции. Там ответили, что список должен быть одинаковым для всех.

Недоступность Rutube назвали «временным явлением». Как заверили в министерстве, после введения системы в штатную эксплуатацию все онлайн-сервисы заработают в полном объеме.

Напомним, Минцифры назвало сайты, которые будут доступны при ограничениях мобильного интернета.