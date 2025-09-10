В Касимове кроссовер врезался в легковушку
ДТП произошло в среду, 10 сентября. На кадрах видно, как водитель кроссовера останавливается, а затем въезжает в припаркованную иномарку. Судя по кадрам с места, обошлось без пострадавших.
