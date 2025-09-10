Рязань
Apple сняла с производства четыре модели iPhone
Четыре модели iPhone сняты после презентации нового поколения смартфонов. На официальном сайте указано, что теперь iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max можно приобрести только у сторонних продавцов. Напомним, 9 сентября Apple представила новинки.

Apple убрала с производства четыре модели iPhone. Об этом 10 сентября сообщило ТАСС.

Четыре модели iPhone сняты после презентации нового поколения смартфонов.

На официальном сайте указано, что теперь iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max можно приобрести только у сторонних продавцов.

Напомним, 9 сентября Apple представила новинки. Позже стало известно, что россияне не смогут купить iPhone 17 со слотом для физических SIM-карт.