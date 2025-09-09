Рязань
Apple представила iPhone 17 и другие новинки
Так, у iPhone 17 будет пять основных цветов. Размер экрана составил 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц. В устройстве установлен новый процессор. Он мощнее предыдущей версии на 20%. Кроме того, представлен iPhone 17 Pro. Его корпус сделан из алюминия. Apple сделала акцент на охлаждение с помощью испарительной камеры, благодаря чему смартфон стал на 40% мощнее. Также показан новый iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании толщиной 5.6 мм. Помимо этого, представлены новые Apple Watch Ultra 3, «самые тонкие» смарт-часы Apple Watch 11, наушники AirPods Pro 3.

Во вторник, 9 сентября, Apple провела презентацию, на которой представила iPhone 17 и другие новинки. Об этом сообщает РБК.

Так, у iPhone 17 будет пять основных цветов. Размер экрана составил 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц. В устройстве установлен новый процессор. Он мощнее предыдущей версии на 20%.

Кроме того, представлен iPhone 17 Pro. Корпус устройства сделан из алюминия. Apple сделала акцент на охлаждение с помощью испарительной камеры, благодаря чему смартфон стал на 40% мощнее.

Также Apple показала новый iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании толщиной 5.6 мм. У него титановая рамка и 6,5-дюймовый дисплей.

Кроме того, представлены новые Apple Watch Ultra 3, «самые тонкие» смарт-часы Apple Watch 11, AirPods Pro 3. Наушники стали меньше в размерах. Также в них добавлен перевод в режиме реального времени с нескольких языков и датчик пульса.

Фото: Apple