Россияне не смогут купить iPhone 17 со слотом для физических SIM-карт
Это связано с расширением компанией Apple списка стран, где новые модели смартфонов будут предлагаться только с поддержкой eSIM. Обновленный перечень стран включает Бахрейн, Канаду, Гуам, Японию, Кувейт, Мексику, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, США и Американские Виргинские острова. На российский рынок значительная часть гаджетов по параллельному импорту поступает как раз из ОАЭ и Японии. В результате версия с поддержкой как SIM, так и eSIM может стать менее доступной, особенно в первые месяцы продаж. Ситуация может спровоцировать рост цен на такие устройства.
