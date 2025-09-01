Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
ЦБ USD 80.43 0.1 02/09
ЦБ EUR 94.38 0.33 02/09
Нал. USD 80.15 / 80.99 01/09 18:30
Нал. EUR 93.95 / 95.18 01/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 639
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 621
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 183
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме предупредили о мошенниках, использующих дипфейки для обмана
Мошенники все активнее применяют дипфейки для обмана россиян, сообщает Life.ru со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. Современные нейросети точь-в-точь имитируют внешность, голос и мимику, что позволяет создавать убедительные видео от имени публичных лиц, коллег или родственников. Частая схема — рассылка роликов о «социальных компенсациях» с призывом перейти по ссылке и ввести личные данные. Жертвы, доверяясь правдоподобному изображению, попадают в ловушку. Распознать дипфейк можно, проявив внимательность: во время видеозвонка попросите собеседника поднять руку или повернуть голову — нейросети пока не всегда корректно воспроизводят такие движения; обращайте внимание на мимику и интонацию.

Мошенники все активнее используют технологии дипфейков для обмана россиян. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на члена Комитета Госдумы по информационной политике и федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина.

Он отметил, что современные нейросети способны с пугающей точностью имитировать внешность, голос и мимику людей. Это создает условия для мошеннических схем, в которых злоумышленники создают убедительные видеообращения от имени публичных фигур, коллег или даже родственников жертвы.

Одним из распространенных методов является рассылка роликов о «социальных компенсациях», где известные личности якобы призывают перейти по ссылке и ввести личные данные. Жертвы, доверяясь правдоподобному изображению и голосу, попадают в ловушку мошенников. Немкин подчеркнул, что это новая форма социальной инженерии, усиленная высокими технологиями.

Тем не менее, распознать дипфейк все еще возможно, если проявить внимательность. Во время видеозвонка можно попросить собеседника выполнить простые действия, такие как поднять руку или повернуть голову. Нейросети пока не способны адекватно воспроизводить такие движения. Также стоит обращать внимание на мимику и интонацию — даже самые продвинутые дипфейки не всегда точно передают движения губ и эмоции.