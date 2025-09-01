В Госдуме предупредили о мошенниках, использующих дипфейки для обмана

Мошенники все активнее применяют дипфейки для обмана россиян, сообщает Life.ru со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. Современные нейросети точь-в-точь имитируют внешность, голос и мимику, что позволяет создавать убедительные видео от имени публичных лиц, коллег или родственников. Частая схема — рассылка роликов о «социальных компенсациях» с призывом перейти по ссылке и ввести личные данные. Жертвы, доверяясь правдоподобному изображению, попадают в ловушку. Распознать дипфейк можно, проявив внимательность: во время видеозвонка попросите собеседника поднять руку или повернуть голову — нейросети пока не всегда корректно воспроизводят такие движения; обращайте внимание на мимику и интонацию.

