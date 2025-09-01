Рязанцы рассказали о сбившем ребенка доставщике
Авария случилась на съезде с Солотчинского шоссе. Мальчик внезапно выбежал на дорогу из-за машин и попал под колеса курьера. Отмечается, что у пострадавшего легкие ушибы и ссадины, он мог передвигаться сам. «От разъяренной родительницы его спасли очевидцы и подоспевшие вовремя полицейские», — рассказали очевидцы и судьбе работника службы доставки. Официальная информация не поступала.
Рязанцы рассказали о сбившем ребенка доставщике. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщил Telegram-канал «Дороги Рязани».
По данным портала, авария случилась на съезде с Солотчинского шоссе. Мальчик внезапно выбежал на дорогу из-за машин и попал под колеса курьера. Отмечается, что у пострадавшего легкие ушибы и ссадины, он мог передвигаться сам.
«От разъяренной родительницы его спасли очевидцы и подоспевшие вовремя полицейские», — рассказали очевидцы и судьбе работника службы доставки.
Официальная информация не поступала.