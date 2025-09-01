Путин назвал ключевой роль Турции в урегулировании кризиса на Украине

Турция продолжит играть ключевую роль в урегулировании кризиса на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет NEWS.ru. Российский лидер отметил, что с мая текущего года в Стамбуле прошло три раунда результативных переговоров, которые способствовали решению ряда гуманитарных вопросов. Путин подчеркнул, что особая роль Турции в этих переговорах была и остается важной, и выразил благодарность турецкой стороне за значительный вклад в политико-дипломатические усилия по разрешению конфликта в Украине. Он уверен, что сотрудничество между Россией и Турцией в этом направлении будет востребовано и в будущем.

