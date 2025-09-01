Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
ЦБ USD 80.43 0.1 02/09
ЦБ EUR 94.38 0.33 02/09
Нал. USD 80.15 / 80.99 01/09 18:30
Нал. EUR 93.95 / 95.18 01/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 636
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 619
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 183
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Опубликован список участников фестиваля «Подбелка-2025» в Рязани
1 сентября завершился отбор коллективов и исполнителей. Напомним, «Подбелка-2025» пройдет 5 сентября на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет кавер-группа Onegene. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. Рядом также появятся зоны с активностями. Возрастное ограничение: 0+.

РЗН инфо — организатор фестиваля — публикует список участников «Подбелки-2025». 1 сентября завершился отбор коллективов и исполнителей.

В список участников попали:

  • ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ;
  • КАРУСЕЛЬ DANCE;
  • Re-AnimatoR;
  • Арамболь;
  • Pine Forest Sheikhs (Шейхи соснового леса);
  • ГРАНИ;
  • MangoStarr (МангоСтарр);
  • КОСТРОВ;
  • Ключ на Старт;
  • Группа Jet Fox;
  • БлокНот;
  • BOOTLEGGERS;
  • Of Titans and Men;
  • Изюм (Коломна);
  • ChiCaGoK (Коломна);
  • Yellowstone (Москва);
  • 7линия;
  • Эмоция;
  • Villa Victoria;
  • SMITH;
  • СПУУТНИК;
  • Headlamp;
  • Ансамбль позитивной музыки ПАРНАС;
  • Лыбедь ;
  • bllack-santa (Сапожок);
  • Onegene.

Отмечается, что в списке участников возможны изменения.

Напомним, «Подбелка-2025» пройдет 5 сентября на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет кавер-группа Onegene. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. Рядом также появятся зоны с активностями.

Фестиваль организован при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.