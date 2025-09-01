Опубликован список участников фестиваля «Подбелка-2025» в Рязани
1 сентября завершился отбор коллективов и исполнителей. Напомним, «Подбелка-2025» пройдет 5 сентября на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет кавер-группа Onegene. Для уличных музыкантов и слушателей организуют четыре сцены. Рядом также появятся зоны с активностями. Возрастное ограничение: 0+.
В список участников попали:
- ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ;
- КАРУСЕЛЬ DANCE;
- Re-AnimatoR;
- Арамболь;
- Pine Forest Sheikhs (Шейхи соснового леса);
- ГРАНИ;
- MangoStarr (МангоСтарр);
- КОСТРОВ;
- Ключ на Старт;
- Группа Jet Fox;
- БлокНот;
- BOOTLEGGERS;
- Of Titans and Men;
- Изюм (Коломна);
- ChiCaGoK (Коломна);
- Yellowstone (Москва);
- 7линия;
- Эмоция;
- Villa Victoria;
- SMITH;
- СПУУТНИК;
- Headlamp;
- Ансамбль позитивной музыки ПАРНАС;
- Лыбедь ;
- bllack-santa (Сапожок);
- Onegene.
Отмечается, что в списке участников возможны изменения.
