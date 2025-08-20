Стали известны подробности рязанского фестиваля «Подбелка-2025»

Организатор и продюсер «Подбелки-2025» Дмитрий Гавердовский рассказал, какие площадки организуют на фестивале, который пройдет 5 сентября в Рязани на улице Почтовой.

По его словам, в планах создать четыре сцены для уличных музыкантов и слушателей.

Главной станет площадка за памятником Ленину. Там коллективы будут петь преимущественно кавер-версии популярных хитов.

Акустическую сцену расположат рядом с банком ВТБ. Кроме того, около ресторана «Чулан» намерены разместить сцену для молодых артистов, а около Главпочтамта — площадку для рок-музыкантов.

Помимо сцен для музыкантов, на фестивале организуют дополнительные зоны с активностями от партнеров мероприятия. Их пока держат в секрете, подробности будут известны ближе к мероприятию.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, в рамках празднования Дня города. В 2024 году в «Подбелке» участвовало около 30 коллективов, победителем стала группа Onegene.

Фестиваль организован при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение: 0+.