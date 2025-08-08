Рязань
В Рязанской области увеличилась численность шелкопряда
«В этом году впервые за время ведения феромонных наблюдений несколько бабочек самцов было обнаружено при проверке феромонных ловушек. Также было отмечено наличие бабочек шелкопряда-монашенки в лесных насаждениях. Это говорит о некотором увеличении численности вредителя относительно фоновой», — отметили специалисты. В сообщении подчеркнули, что пока количество особей вредителя не является опасным, но сотрудники ЦЗЛ Рязанской области продолжают наблюдения с большим вниманием.

