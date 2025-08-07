Собственников свалки в Турлатове отправили в СИЗО
Отмечается, что суд отправил в СИЗО владельца свалки Валерия Деева и его сына Алексея. Их бизнес-партнера Дмитрия Максимова ограничили запретом на определенные действия. По данным издания, Дееву-старшему и Максимову вменяется легализация (отмывание) денежных средств, совершенное организованной группой. Деевы пробудут в СИЗО до 31 октября. Напомним, 29 июля в Рязани ввели режим ЧС из-за свалки в Турлатове. Губернатор сообщил, что на полигон ввезли отходы первого класса опасности. Позже стало известно, что на собственника свалки в Турлатове возбудили три уголовных дела.
Фото: РИА «МедиаРязань»