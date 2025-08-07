Проект Южного обхода в Рязани разработает московский подрядчик

Проект Южного обхода в Рязани разработает московский подрядчик. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчика для разработки проекта Южного обхода определили. Им стала московская компания ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».

Отметим, подрядчик строил новую трассу в Краснодарском крае, протяженностью 119 километров, дорогу М-12 в Екатеринбурге, ремонтировал участки трассы М-4 «Дон» в Московской области.

Напомним, на разработку проекта Южного обхода в Рязани выделили еще 821 миллион 874 тысячи 420 рублей. Общая стоимость разработки двух частей проекта, согласно тендерам на госзакупках, составит 931 миллион рублей.

В документах указано, что на дороге будет четыре полосы, каждая шириной 3,75 метров. На разделительной полосе предусмотрено металлическое ограждение. Планируется строительство трех транспортных развязок, семи мостов, семи путепроводов, трех пешеходных переходов, освещение.

Вице-губернатор Артем Бранов уточнял, по какому маршруту пройдет Южный обход. Он начнется на 190 км трассы М-5 «Урал», пройдет в районе поселков Божатково и Храпово и завершится в районе Протасово на 210 км. В Храпове, Протасове, а также на пересечении Южного обхода с дорогой «Рязань-Ряжск» между селом Реткино и деревней Трубниково построят развязки. Был опубликован ситуационный план дороги. Трасса также появилась на онлайн-картах.