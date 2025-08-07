Очевидцы сообщили подробности смертельного ДТП в Рязани

По словам очевидцев, автомобиль, попавший в ДТП, всю дорогу вел себя агрессивно. «Всех обгонял и подрезал, прямо перед нами врезался в отбойник», — рассказал один из водителей. Ранее на месте аварии заметили труп.

