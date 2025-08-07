На окружной дороге в Рязани произошло смертельное ДТП

Авария произошла в четверг, 7 августа, на Северной окружной. Очевидцы сообщают о погибшем в ДТП. «В сторону Канищева авария с трупом. Пробка от „Круиза“», — отметили в посте. Официальной информации о происшествии нет.