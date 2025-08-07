В ГАИ сообщили подробности ДТП на окружной дороге в Рязани
Авария произошла 7 августа, примерно в 15:00, вблизи поворота на Борки. Автомобиль «Хонда Элизион» въехал в барьерное ограждение. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее появилось видео с места аварии. Очевидцы сообщали, что водитель автомобиля всю дорогу вел себя агрессивно.