Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
18°
ЦБ USD 79.38 -0.81 08/08
ЦБ EUR 92.66 -0.35 08/08
Нал. USD 81.00 / 80.00 07/08 18:35
Нал. EUR 94.11 / 94.00 07/08 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
541
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 061
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 820
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В ГАИ сообщили подробности ДТП на окружной дороге в Рязани
Авария произошла 7 августа, примерно в 15:00, вблизи поворота на Борки. Автомобиль «Хонда Элизион» въехал в барьерное ограждение. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

В ГАИ сообщили подробности ДТП на окружной дороге в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Авария произошла 7 августа, примерно в 15:00, вблизи поворота на Борки. Автомобиль Honda Elysion въехал в барьерное ограждение.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее появилось видео с места аварии. Очевидцы сообщали, что водитель автомобиля всю дорогу вел себя агрессивно.