В ГАИ сообщили подробности ДТП на окружной дороге в Рязани

Авария произошла 7 августа, примерно в 15:00, вблизи поворота на Борки. Автомобиль «Хонда Элизион» въехал в барьерное ограждение. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа и сотрудники Госавтоинспекции.