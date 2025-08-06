В Госдуме предложили запретить агрессивное навязывание туристических услуг

Депутаты Госдумы обратились к министру экономического развития Максиму Решетникову с инициативой о введении федеральных мер по запрету агрессивного навязывания услуг в туристических местах. Парламентарии указали на растущее число жалоб туристов на подобные практики в популярных регионах страны. Несмотря на то, что в некоторых областях уже действуют локальные ограничения, проблема агрессивного навязывания услуг остается актуальной для многих туристических центров. Они предложили разработать единые рекомендации для регионов, усилить контроль за соблюдением правил и информировать граждан о способах защиты от недобросовестных продавцов.

Депутаты Госдумы обратились к министру экономического развития Максиму Решетникову с инициативой о введении федеральных мер по запрету агрессивного навязывания услуг в туристических местах. В письме, которое стало доступно ТАСС, парламентарии указали на растущее число жалоб туристов на подобные практики в популярных регионах страны.

Несмотря на то, что в некоторых областях уже действуют локальные ограничения, проблема агрессивного навязывания услуг остается актуальной для многих туристических центров. Они предложили разработать единые рекомендации для регионов, усилить контроль за соблюдением правил и информировать граждан о способах защиты от недобросовестных продавцов.