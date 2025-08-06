Рязанцы нашли в лесу гигантские грибы
Как рассказала местная жительница, сбор грибов проходил в Пронском районе. «Очень большие [грибы], первый раз в жизни такие собирали!» — поделилась рязанка, уточнив, что собрала белые грибы и другие.
Рязанцы нашли в лесу гигантские грибы. Кадры 5 августа разместили в соцсетях.
Как рассказала местная жительница, сбор грибов проходил в Пронском районе.
«[Нашли] очень большие [грибы], первый раз в жизни такие собирали!» — поделилась рязанка, уточнив, что собрала белые грибы и другие.
Фото: Olya Olya, группа «Грибы и Грибники Рязанской области» в «ВК»