Рязанцы нашли в лесу гигантские грибы

Как рассказала местная жительница, сбор грибов проходил в Пронском районе. «Очень большие [грибы], первый раз в жизни такие собирали!» — поделилась рязанка, уточнив, что собрала белые грибы и другие.