Минпросвещения ответило на вопрос о единой школьной форме в России
В ведомстве заявили, что вводить единую школьную форму не планируется. Отмечается, что учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду детей.
Минпросвещения ответило на вопрос о единой школьной форме в России. Об этом 6 августа сообщило РИА Новости.
В ведомстве заявили, что вводить единую школьную форму не планируется. Отмечается, что учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду детей.
Ранее Минпросвещения объяснило введение требований на школьную форму.