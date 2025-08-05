Жители четырех улиц Рязани остались без света из-за аварии
Электроэнергии нет по следующим адресам: поселок Мехзавода; улица Чкалова; улица Весенняя; улица Кирпичного завода. Восстановление электроснабжение планируется в течение четырех часов с момента отключения.
У рязанцев отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 5 августа.
Электроэнергии нет по следующим адресам:
- поселок Мехзавода;
- улица Чкалова;
- улица Весенняя;
- улица Кирпичного завода.
Восстановление электроснабжение планируется в течение четырех часов с момента отключения.