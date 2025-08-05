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Жители четырех улиц Рязани остались без света из-за аварии
Электроэнергии нет по следующим адресам: поселок Мехзавода; улица Чкалова; улица Весенняя; улица Кирпичного завода. Восстановление электроснабжение планируется в течение четырех часов с момента отключения.

У рязанцев отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 5 августа.

Электроэнергии нет по следующим адресам:

  • поселок Мехзавода;
  • улица Чкалова;
  • улица Весенняя;
  • улица Кирпичного завода.

Восстановление электроснабжение планируется в течение четырех часов с момента отключения.