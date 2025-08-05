Суд оштрафовал рязанскую компанию за продажу товара с Волком из «Жил-был пес»

На сайте ООО «ГАЛТЕХ» продавали ключницу с изображением персонажа «Волк» из «Жил-был пес». За ее продажу, как контрафактного товара, ответчик заплатит АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» по 10 тысяч рублей компенсации. Решение не вступило в законную силу.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» подало иск к «ГАЛТЕХ» с требованием взыскать компенсацию за нарушение авторских прав на персонажа «Волк». Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.

Отмечается, что на сайте ООО «ГАЛТЕХ» продавали ключницу с изображением персонажа «Волк» из «Жил-был пес». За ее продажу, как контрафактного товара, ответчик заплатит АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» по 10 тысяч рублей компенсации.

Решение не вступило в законную силу.

Фото — кадр из мультфильма «Жил-был пес»