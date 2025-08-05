Скончался спортивный комментатор Александр Гришин

Комментатор фигурного катания скончался на 48-м году жизни. Трагедия произошла ночью 5 августа. Мужчина попал под колеса электрички. Отмечается, что Гришин много лет работал на ведущих спортивных телеканалах страны и комментировал крупнейшие турниры по фигурному катанию, в том числе Олимпиады. Коллеги называли его настоящим профессионалом и голосом любимого вида спорта.