Рязанская область заняла второе место по уровню интернет-активности

За последнее десятилетие рязанцы значительно увеличили свою активность в использовании интернета для личных нужд, не связанных с работой или учебой. Об этом сообщил Рязаньстат. По данным исследования, Рязанская область заняла второе место в ЦФО по этому показателю. В расчете на 100 жителей региона, активность пользователей возросла в 1,5 раза. Чаще всего интернет используется для заказа товаров, услуг и записи к врачу. Доля рязанцев, использующих интернет для торговли и услуг, увеличилась в пять раз, что превышает средний рост по ЦФО в три раза.

За последнее десятилетие рязанцы значительно увеличили свою активность в использовании интернета для личных нужд, не связанных с работой или учебой. Об этом сообщил Рязаньстат.

По данным исследования, Рязанская область заняла второе место в ЦФО по этому показателю, уступая лишь Курской области. В расчете на 100 жителей региона, активность пользователей возросла в 1,5 раза.

Чаще всего интернет используется для заказа товаров, услуг и записи к врачу.

Доля рязанцев, использующих интернет для торговли и услуг, увеличилась в пять раз, что превышает средний рост по ЦФО в три раза.

Одним из самых востребованных онлайн-сервисов стал «Мое здоровье». За четыре года работы сервиса число пользователей выросло в 1,6 раза.